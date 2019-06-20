Araklı İlçesi'nde önceki gün etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana yol açtı. Bölgede bulunan dereler taştı. Yükselen sel suları,mahallelerini esir aldı. Sel suları önüne kattığı her şeyi sürükleyince tam bir faica yaşandı. Yollar çökerken, çok sayıda ev, okul, cami, tarım arazileri ve elektrik nakil hatları hasarlandı.Sel suları 7 binayı ve köprüleri yıktı. Mahallelerde mahsur kalan 76 kişi kurtarıldı. 10 kişi ise sel sularına kapıldı. Arama çalışmalarında ölü sayısı 7'ye çıktı. Ali Abdullah (35), Sabri Özbay (35), Mehmet Cevahir (75), Hasan Çakar ve Baki Turhan (40) ile birlikte 7 kişininesedine ulaşıldı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı. Aramalara 310 kişilik ekip katıldı. Selin vurduğu mahallelerde tespit çalışmaları başladı. Kızılay kumanya dağıttı.