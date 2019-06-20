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Araklı'da etkili olan , e yol açtı. Dereler taştı, çok sayıda ev ve köprü yıkıldı. Ölü sayısı, 7’ye çıktı. Suya kapılarak kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışmalar yoğunlaştı.




Trabzon'un Araklı İlçesi'nde önceki gün etkili olan sağanak yağış, sel ve heyelana yol açtı. Bölgede bulunan dereler taştı. Yükselen sel suları, Çamlıtepe ve Yeşilyurt mahallelerini esir aldı. Sel suları önüne kattığı her şeyi sürükleyince tam bir faica yaşandı. Yollar çökerken, çok sayıda ev, okul, cami, tarım arazileri ve elektrik nakil hatları hasarlandı.

310 KİŞİLİK ARAMA ORDUSU
Sel suları 7 binayı ve köprüleri yıktı. Mahallelerde mahsur kalan 76 kişi kurtarıldı. 10 kişi ise sel sularına kapıldı. Arama çalışmalarında ölü sayısı 7'ye çıktı. Ali Abdullah (35), Sabri Özbay (35), Mehmet Cevahir (75), Hasan Çakar ve Baki Turhan (40) ile birlikte 7 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı. Aramalara 310 kişilik ekip katıldı. Selin vurduğu mahallelerde tespit çalışmaları başladı. Kızılay kumanya dağıttı.

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