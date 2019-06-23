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  • 23.06.2019 15:46
  • Son Güncelleme: 23.06.2019 15:49

’un ilçesinde meydana gelen felaketinde ölü sayısı 8'e yükseldi

Son dakika...’un ilçesinde meydana gelen felaketinde kaybolan kişilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespit çalışmaları sürerken, kayıp 2 kişi ise aranıyor.

Trabzon'daki sel felaketinde flaş gelişme

Son dakika haberi... ilçesinden ve heyelan sonucu sulara kapılarak kaybolan 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Sel ve heyelan sonucu bölgede arama kurtarma ekiplerince bulunan cenazenin, kime ait olduğu belirlenmeye çalışılıyor.

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Böylece sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 8'e yükselirken, kayıp 2 kişi için arama ve kurtarma çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor.

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