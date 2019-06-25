Son olarak Denizli'de Nuri Enes Karakuzu'nun (11) ölümüyle gündeme gelen bilgisayar oyunu 'Mavi Balina' ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yeni açıklama yapıldı. TBMM'de bir soru önergesine verilen yanıtta bakanlık, intiharlara neden olan oyunun WhatsApp gibi haberleşme kanalları üzerinden yayıldığını bildirdi. Bakanlık açıklamasına göre, sabit internet sitesi olmayan, resmi satışı bulunmayan oyunun engellenmesi ile ilgili de bir gelişme yok. Milliyet'in haberine göre CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 'Mavi Balina'nın engellenememesinin nedenini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a sordu. Bakanlıktan verilen yanıtta, Mavi Balina'nın WhatsApp gibi haberleşme kanalları üzerinden yayıldığı belirtildi.

Programın tarayıcı tabanlı olmadığına, sabit internet sitesinin bulunmadığına dikkati çeken bakanlık, oyunun indirilip kurma şeklinde çalışmadığını ve resmi satışının da olmadığına dikkat çekti. Bakanlık, oyunun sabit ve spesifik bir internet adresi olmaması nedeniyle işlem tesis edilemediğini bildirdi.





ÇOCUKLARA EĞİTİM

İnternetin bilinçli kullanılması için Avrupa Birliği'nde olduğu gibi eğitici faaliyetlere ağırlık verildiğini bildiren bakanlık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun da (BTK) çocuklara eğitim verdiğini açıkladı. Bakanlık, BTK'nın, internette mahremiyet, hak ve sorumluluklar, yasa dışı içerikler, siber zorbalık, sosyal medya, dijital oyunlar, teknoloji bağımlılığı gibi konularda, okullarda öğrencilere seminerler verdiğini ifade etti.

150 İNTİHAR

Türkiye'de yaklaşık 150 gencin intiharının Mavi Balina'yla bağlantılı olabileceği iddia ediliyor. Oyuna katılan çocuklardan, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor. Talimatlar çoğu zaman ölümle sonuçlanıyor. Yine internetten yayılan ve çocukların psikolojisini bozarak intihara sürükleyen 'Momo' adlı oyun da kamuoyunda tartışılıyor.

OYUN NASIL OYNANIYOR?

Dünya çapında çok sayıda kişinin intiharına neden olmuş olabileceği belirtilen oyundan kurtulanlar, Mavi Balina için ne diyor? Oyun nasıl oynanıyor?

Bu oyuna bir şekilde katılan kişilerden, çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi isteniyor.

50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamalar yer alıyor.

50. günün sonunda ise kişiye son aşama olan "yüksekten atlayarak ya da kendini asarak" intihar etme komutu veriliyor.

"Mavi Balina" adlı oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj da yaptığı bu şekilde oyunda kalmaya zorladıkları ifade ediliyor.





MAVİ BALİNA NEDİR?

Oyunun orijinal adı Siniy Kit. Bu ismin Rus rock grubu Lumen'in bir şarkısından alındığı düşünülüyor. Şarkının sözlerinde "Neden çığlık atarsın / Kimse sesini duymazken / Konu ne, konu ne" diyor. Şarkı "ağı delip geçemeyen devasa bir mavi balinanın" öyküsünü anlatıyor.

Oyunun adıyla ilgili ortaya atılan bir başka iddia da zaman zaman balinaların açıklanamaz şekilde karaya vurup intihar eden hayvanlar olması.

Oyunun hızla yayılmış olmasında sosyal medya önemli rol oynuyor. Özellikle 10-14 yaş arasındaki gençler hedef alınıyor. Bu oyunu düzenleyenler, belli etiketler kullanarak ya da sıkça ziyaret edilen gruplara mesaj atarak gençleri oyuna dahil etmeye çalışıyor.

Bu oyun, Rusya'da ilk kez araştırmacı bir gazetecinin 12 yaşındaki bir kız çocuğunun intiharının ardından yaptığı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı.

