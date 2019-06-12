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Semih'in ölümünde şüphesi!

'de , ormanlık alanda park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu. Pompalı tüfekle ettiği belirlenen gencin, "" oyununun etkisi olabileceği üzerinde duruluyor.

Mavi Balina şüphesi!

İSTANBUL 'de (22), ormanlık alanda park halindeki otomobilin içerisinde ölü bulundu. Pompalı tüfekle ettiği belirlenen gencin, ailesine bıraktığı "Anne, baba, beni affedin" ifadeleri yer alan mektup polis ekiplerince incelemeye alındı. İntiharda "Mavi Balina" oyununun etkisi olabileceği üzerinde duran polis, çok yönlü soruşturma başlattı. Polis, intihar eden gencin odasında ve evde incelemelerde bulundu. Ancak mektup dışında detay vermedi. Kapıyı içerden kilitleyerek, odasından pencereden atlayarak çıkan Semih Kurt'un arkadaşları da acı haberi alınca perişan oldu.

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