Mavi Balina adlı internet oyunu bu kez İzmir Buca'da can aldı. İki katlı evin üst katına çıkan anne, kızı Zehra D.'yi boynunda iple asılı halde bulunca şok geçirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, intihara motive eden faktörün, 'Mavi Balina' oyunu olabileceğini belirtti. Talihsiz kızın tablet bilgisayarı incelemeye alındı. Geçtiğimiz hafta da İstanbul Başakşehir'de Veysel Çetin (14), oyunu oynayarak 15. kattan atlayıp intihar etmişti.
- Yaşam
- 19.04.2019
- Gazete
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