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oyununu oynayan 13 yaşındaki Zehra iple kendini astı

’de 13 yaşındaki Zehra, iddiaya göre oyununu oynadı. İple kendini asarak canına kıydı.

Katil balina
Mavi Balina adlı internet oyunu bu kez Buca'da can aldı. İki katlı evin üst katına çıkan anne, kızı Zehra D.'yi boynunda iple asılı halde bulunca şok geçirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, a motive eden faktörün, '' oyunu olabileceğini belirtti. Talihsiz kızın tablet bilgisayarı incelemeye alındı. Geçtiğimiz hafta da 'de Veysel Çetin (14), oyunu oynayarak 15. kattan atlayıp intihar etmişti.

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