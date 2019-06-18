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  • 18.06.2019 19:09
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 19:10

felaketinde acı haber! 'da iki vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı

'un ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sonrası santral borusunun patlaması sonrası oluşan suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kaybolurken, kayıp vatandaşlardan 'ın ardından bir vatandaşın daha cesedine ulaşıldı.

Sel felaketinde acı haber!

Olay bugün öğle saatlerinde ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sonrası bir santralin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi e kapılarak kayboldu. Bölgeye , itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayıpları arama çalışmaları sonrasında isimli vatandaşın ardından Araklı ilçesi Yiğitözü mahallesi yakınlarında Karadere içerisinde ikinci ceset bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere bölgeden alınarak Kurumu'na kaldırıldı.

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