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  • 18.06.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 20:35

nerede? İşte ve tarihi...

hükümeti yıllardır kapalı olan Maraş'ı açma kararı aldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından vatandaşlar nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Gelen bilgilere göre Maraş'ın statüsünün netleşmesi için KKTC ve Ankara birlikte hareket edecek.

Kapalı Maraş nerede?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ın açılması yönünde önemli bir karar aldı. Yaşanan bu son dakika gelişmesinin ardından internette Kapalı Maraş nerede sorusuna yanıt aranıyor. İşte Kapalı Maraş haritası...

MARAŞ NEREDE?

Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır. Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.

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