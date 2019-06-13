Gaziantep'te yaşayan 6 yaşındaki Özge Sarıkaya dört ay önce nadir görülen bir kan hastalığına (Aplastik Anemi) yakalandı. Doktorları, "Tek çare ilik" açıklamasını yaptı. Donör bulunması için çaba sarf eden aile fertleri ilik kampanyası başlattı.

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen Öykü Arin Yazıcı'nın (4) da tedavisi sürüyor. Minik yavrunun annesi Eylem Şen Yazıcı, "Tek talebimiz donör olun ve asla vazgeçmeyin" diyor...