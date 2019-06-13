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'te minik bekliyor

'te yaşayan 6 yaşındaki ve iyileşmek için bekliyor. Minik yavruların aielleri, “Donör olun. Asla vazgeçmeyin” diyerek milyonlardan yardım istiyor!

İy'ilik' kampanyası

Gaziantep'te yaşayan 6 yaşındaki Özge Sarıkaya dört ay önce nadir görülen bir kan hastalığına (Aplastik Anemi) yakalandı. Doktorları, "Tek çare ilik" açıklamasını yaptı. Donör bulunması için çaba sarf eden aile fertleri kampanyası başlattı.

'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen Öykü Arin Yazıcı'nın (4) da tedavisi sürüyor. Minik yavrunun annesi Eylem Şen Yazıcı, "Tek talebimiz donör olun ve asla vazgeçmeyin" diyor...

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