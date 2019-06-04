Kefaret orucu Ramazan ayının bitmesi ile vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kefaret orucu niyet ettikten sonra başlar ve ve bu oruçları niyetle göstermek gerekmektedir. Kişinin hastalığı ya da yolculuk yapma gibi nedenlerle bozulursa 60 gün tutması gerekmektedir. Peygamber Efendimizin zamanında fidye vermek isteyen kişiler oruç tutmadıkları her gün için bir fıtra üzüm, hurma ve un vermekteydi. Bu fidyeler ramazanın başında ya da sonunda verilebiliyordu. Kefaret orucu nasıl ödenir sorusunun yanıtı bu şekildedir. Peki Kefaret orucu nedir Kefaret orucu neden tutulur? Kefaret orucuna nasıl niyet edilir? Tüm detayları haberimizde toparladık.