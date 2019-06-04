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  • 05.06.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 09:44

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? ? Kefaret orucu niyet ettikten sonra başlar ve ve bu oruçları niyetle göstermek gerekmektedir. Kişinin hastalığı ya da yolculuk yapma gibi nedenlerle bozulursa 60 gün tutması gerekmektedir. Ramazan ayında farz olan oruç tutulduğu için bu ayda kefaret orucu tutulmaz. Peki Kefaret orucu nedir, Kefaret orucu neden tutulur nasıl niyet edilir? İşte tüm detaylar. Oruç; belli bir zaman dilimi içerisinde, yiyecek, içecek ya da her ikisinde de kaçınma eylemidir. Oruç eylemi bir şeyler yemek dışında da bozulabilmektedir. İsteyerek veya istemeyerek ortaya çıkan durumlarda da oruç bozulabilmektedir.

Kefaret orucu Ramazan ayının bitmesi ile vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Kefaret orucu niyet ettikten sonra başlar ve ve bu oruçları niyetle göstermek gerekmektedir. Kişinin hastalığı ya da yolculuk yapma gibi nedenlerle bozulursa 60 gün tutması gerekmektedir. Peygamber Efendimizin zamanında fidye vermek isteyen kişiler oruç tutmadıkları her gün için bir fıtra üzüm, hurma ve un vermekteydi. Bu fidyeler ramazanın başında ya da sonunda verilebiliyordu. Kefaret orucu nasıl ödenir sorusunun yanıtı bu şekildedir. Peki Kefaret orucu nedir Kefaret orucu neden tutulur? Kefaret orucuna nasıl niyet edilir? Tüm detayları haberimizde toparladık.

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