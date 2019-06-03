2019 fitre ücreti kaç para? Fitre ne zaman verilir? Fitre kime verilir? Fitre kimlere verilmez?
2019 fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre kime verilir? Fitre kimlere verilmez? Temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadet olan fitre rakamları Diyanet tarafından belirlendi. Diyanetin belirlediği fitre ücreti 2019 yılı için 23 lira oldu. Oruç fidyesi de her gün için bu rakam üzerinden hesaplanıp verilecek. Peki fitre kimlere verilir kimlere verilmez, aile üyelerine fitre verilebilir mi? İşte ramazan fitresine ilişkin bilgiler;
Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez. Fitre fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir. Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Peki, 2019 fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre kime verilir? Fitre kimlere verilmez? İşte 2019 fitre ücreti ve detaylar...
2019 FİTRE ÜCRETİ NE KADAR?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı fitre ücreti için toplandı. Kurulda fitre miktarı için hesaplar yapıldı ve karar varıldı. Geçtiğimiz yıl 19 TL olan fitre ücreti 23 TL olarak duyuruldu. Fıtır sadakası için 23 TL alt sınır olarak belirlenirken, üst sınır ise bulunmuyor.
FİTRE NEDİR?
Fıtır sadakası ile ilgili hadislerde Hz. Peygamber zamanında bu malî mükellefiyetin hurma, arpa, kuru üzüm gibi o dönemin yaygın gıda maddelerinden 1 sâ' (ölçek) olarak ödendiği belirtilmekle beraber, yine bu devirde buğdaydan da 1/2 sâ' olmak üzere fitre verildiğini gösteren hadisler vardır.
Abdullah b. Sa'lebe'den rivayet edilen bir hadiste Hz. Peygamber'in buğdaydan 1/2 sâ' fıtır sadakası vermeyi emrettiği ifade olunmuştur (bk. Ebû Dâvûd, "Zekât", 20).
Ayrıca Abdullah b. Abbas, Basra Camii minberinde ramazanın son günü okuduğu bir hutbede Basralılara Hz. Peygamberin fıtır sadakası uygulamasını öğretirken, Rasûlullah'ın hurmadan 1 sâ', buğdaydan 1/2 sâ' takdir etmiş olduğunu bildirmiştir (bk. Ebû Dâvûd, "Zekât", 20).
Buğdaydan verilecek fitre miktarının, fitre verilecek maddelere ve miktarlarına ilişkin hadislerde belirtilmesinin yanı sıra, bu miktarın Muâviye zamanında tesbit edilmiş olduğunu bildiren rivayetler de vardır. Bu hususta Ebû Saîd el-Hudrî'den gelen bir rivayet şöyledir:
"Biz fıtır sadakasını Hz. Peygamber zamanında taamdan 1 sâ', hurmadan 1 sâ', arpadan 1 sâ' ve kuru üzümden 1 sâ' olarak verirdik. Muâviye zamanına kadar bu böyle devam etti. Muâviye halifeliği zamanında hacca geldi, minbere çıkarak bir konuşma yaptı ve şöyle dedi: 'Ben iki müd (1/2 sâ') Şam buğdayının, 1 sâ' hurmaya eşit olduğunu görüyorum'. Bundan sonra insanlar onun görüşünü kabul ederek, buğdaydan fıtır sadakasını 1/2 sâ' olarak vermeye başladılar" (bk. Buhârî, "Zekât", 76).