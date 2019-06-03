2019 fitre ücreti kaç para? Fitre ne zaman verilir? Fitre kime verilir? Fitre kimlere verilmez?

Ana babaya, dedeye, büyük anneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire fitre verilmez. Fitre fakir olmak şartı ile geline, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa fitre verilir. Hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya fitre vermek daha çok sevap olur. İmameyne göre, borçlu ve fakir kimseye, hanımı fitre verebilir. Fıtır sadakası, Ramazan Bayramı'na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Peki, 2019 fitre ne kadar? Fitre ne zaman verilir? Fitre kime verilir? Fitre kimlere verilmez? İşte 2019 fitre ücreti ve detaylar...