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  • Son Güncelleme: 05.06.2019 09:43

Zekat kimlere ne zamana kadar kaç TL verilir 2019 açıkladı

2019 zekat kimlere ne zamana kadar kaç TL verilir açıkladı. Herhangi bir sebeple bayrama kadar verilmemiş olan fitreler daha sonra da verilebilir. Zekât yıl boyunca verilebilir. içinde verilmesi âdettendir. Burada dikkat edilecek nokta, zekât verilecek Müslüman'ın durumudur. Akrabadan başlayıp konu komşuya, meslek arkadaşlarına, daha sonra da hemşerilere ve başka zekât almaya durumları elverişli kimselere zekât vermek daha hayırlı sayılır. Akıllı, ergenlik çağına gelen, borcu olmayan, nisap miktarı mala sahip olan her hür Müslüman zekat vermek durumundadır. Zenginlik göstergesi olan yeni bir mal alındığında ise bir yıl sonra zekat vermek farzdır. Fakirlere, günlük yiyeceğini temin etmekte zorlananlara, borçlulara, yolda kalanlara,, Allah yolunda cihat edenlere zekat verilir.

Zekat; Dinen zenginlik ölçüsü kadar mala sahip olan kişilerin, Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunmasına denir. Maddi sıkıntısı olmayan Müslümanlar, yılda bir kez mallarının kırkta birini zekat olarak vermek zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Yüksek Kurulu, vatandaşlardan gelen sorular üzerine müslümanların zekatlarını taksitle de verebileceklerini açıkladı. Zekat konusunda aslolan kişinin üzerine düşen zekatın ödenmesidir. Bu itibarla zekat bir defada ödenebileceği gibi, taksitle de ödenebilir. Zekat vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Peki 2019 zekat nasıl hesaplanır Zekat kimlere ne zamana kadar kaç TL verilir Diyanet açıkladı. İşte tüm detaylar haberimizde

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