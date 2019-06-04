Zekat; Dinen zenginlik ölçüsü kadar mala sahip olan kişilerin, Allah rızası için ihtiyaç sahiplerine maddi yardımda bulunmasına denir. Maddi sıkıntısı olmayan Müslümanlar, yılda bir kez mallarının kırkta birini zekat olarak vermek zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Yüksek Kurulu, vatandaşlardan gelen sorular üzerine müslümanların zekatlarını taksitle de verebileceklerini açıkladı. Zekat konusunda aslolan kişinin üzerine düşen zekatın ödenmesidir. Bu itibarla zekat bir defada ödenebileceği gibi, taksitle de ödenebilir. Zekat vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Peki 2019 zekat nasıl hesaplanır Zekat kimlere ne zamana kadar kaç TL verilir Diyanet açıkladı. İşte tüm detaylar haberimizde