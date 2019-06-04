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  • 04.06.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 13:02

Bayramı kuyrukta karşıladılar

'in 'nda uluslararası taşımacılık yapan tırlar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tır şoförleri 'nın 1. gününü kuyrukta geçirmek zorunda kaldı.

'in 'nda işlemlerinin yapılmasını bekleyen yüzlerce araç kuyruğu Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerine kadar uzadı.
gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan tırlar, Türk tarafında kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

'nın ilk gününü kuyrukta geçiren tır şoförleri günlerdir işlemlerin son bulmasını beklediklerini dile getirerek, uzayan gümrük işlemlerinin kendilerini ve firmaları da sıkıntıya soktuklarını söyledi.

Yollarda uzun kuyruklar oluşturan tır sürücüleri, günlerdir beklediklerini belirterek, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk makamlarının devreye girmesini istedi.

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