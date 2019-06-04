Canlı bilgi yarışması Hadi Müzik Gecesi formatıyla bu akşam 20.30'da başlayacak. Yarışma öncesi birçok kişi ipucu sorusunu merak ediyordu. Hadi ipucu sorusu sosyal medya hesaplarından açıklandı. Hadi'den yapılan açıklamada ipucu sorusu özetle, "MFÖ grubunun 2017'de çıkan son albümünün ismi nedir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 4 Haziran Hadi ipucu cevabı...
4 HAZİRAN HADİ İPUCU CEVABI
Soru: 1984 yılında çıkardıkları "Ele Güne Karşı Yapayalnız" ile müzik hayatlarına başlayan grubun son albümü 2017 yılında çıkmıştı. Bu albümün ismini biliyor musunuz?
Cevap: KENDİ KENDİNE
KENDİ KENDİNE ALBÜMÜ HAKKINDA
Kendi Kendine, MFÖ'nün 2017'de yayınlanan on birinci stüdyo albümüdür. Fuat Güner'in evinde kaydedilen albüm, MFÖ'nün son albümlerinin aksine elektronik enstrümanlar yerine akustik enstrümanların öne çıktığı bir çalışmadır.
Albümdeki şarkılardan "Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz?" ve "Aşkın Kenarında" daha önce Mazhar Alanson tarafından Cem Yılmaz filmi Pek Yakında için kaydedilmiş ama bir albümde yayınlanmamış eserlerdi.
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