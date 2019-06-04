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  • 04.06.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 18:19

4 Haziran cevabı: grubunun 2017'de çıkan son albümünün ismi nedir?

4 Haziran Salı günü saat 20.30'da yayınlanacak Hadi'nin ipucu sorusu belli oldu. sorusu özetle, " grubunun 2017'de çıkan son albümünün ismi nedir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 4 Haziran nun cevabı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı

Canlı bilgi yarışması Hadi Müzik Gecesi formatıyla bu akşam 20.30'da başlayacak. Yarışma öncesi birçok kişi ipucu sorusunu merak ediyordu. sorusu sosyal medya hesaplarından açıklandı. Hadi'den yapılan açıklamada ipucu sorusu özetle, " grubunun 2017'de çıkan son albümünün ismi nedir?" şeklinde paylaşıldı. İşte cevabı...

4 HAZİRAN HADİ İPUCU CEVABI

Soru: 1984 yılında çıkardıkları "Ele Güne Karşı Yapayalnız" ile müzik hayatlarına başlayan grubun son albümü 2017 yılında çıkmıştı. Bu albümün ismini biliyor musunuz?

Cevap: KENDİ KENDİNE

KENDİ KENDİNE ALBÜMÜ HAKKINDA

Kendi Kendine, MFÖ'nün 2017'de yayınlanan on birinci stüdyo albümüdür. Fuat Güner'in evinde kaydedilen albüm, MFÖ'nün son albümlerinin aksine elektronik enstrümanlar yerine akustik enstrümanların öne çıktığı bir çalışmadır.

Albümdeki şarkılardan "Neden Bana Aşk Şarkısı Yazan Çıkmaz?" ve "Aşkın Kenarında" daha önce Mazhar Alanson tarafından Cem Yılmaz filmi Pek Yakında için kaydedilmiş ama bir albümde yayınlanmamış eserlerdi.

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