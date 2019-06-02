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'da eski eşinin yeniden evlenmesine sinirlenen adam dehşet saçtı

’da otobüs şoförü, boşandığı eşinin yüzüne kezzap attı. Talihsiz kadın acı içinde hastaneye kaldırıldı.

AH ASIYE!

Eski eşinin yeniden evlenmesine sinirlenen adam, dehşet saçtı. Olay dün 'da yaşandı. Otobüs şoförü Bünyamin Bardakçı (53) ve Asiye Güzel (45), anlaşamadıkları gerekçesiyle 20 yıllık evliliklerini 2 yıl önce bitirdi. Defalarca eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırtan Güzel, bir süre önce dini nikah ile yeniden evlendi. Bunu öğrenen Bardakçı çılgına döndü. İşe gitmek için evden çıkan eski eşinin yüzüne kezzap attı. Ardından da kaçtı. Ağır yaralanan kadın hemen hastaneye kaldırıldı. Durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Şüpheli, polise teslim oldu.




Eski eşine kezzapla saldıran , karakola giderek teslim oldu.


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