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  • 31.05.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 10:06

'da ceylan derisi üzerine altın yazmalı ele geçirildi

Son dakika haberi... 'da düzenlenen operasyonda ceylan derisi üzerine altın yazmalı ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesinde oturan A.A., I.M. ve görme engelli M.M.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve Denizli Mahallesinde tarihi eseri satacağı bilgisine ulaştı.

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