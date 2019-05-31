



Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesinde oturan A.A., I.M. ve görme engelli M.M.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve Denizli Mahallesinde tarihi eseri satacağı bilgisine ulaştı.