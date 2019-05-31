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  • 31.05.2019 09:10
  • Son Güncelleme: 31.05.2019 09:18

deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı

Arnavutköy'de bulunan "" deposundan hacizli ve maddi değeri yüksek makineleri çalan 6 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonla yakalandı.

Yed-i Emin'de vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bulunan bir "Yed-i Emin" deposunda hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve yüzlerce güvenlik kamerasının detaylı incelenmesi sonucunda, şüphelilerin kiraladıkları iki TIR ve bir vinç yardımıyla depoda bulunan milyonlarca lira değerindeki malları çaldığını tespit etti. Çalınan malların Arnavutköy'de bulunan bir hurda deposuna götürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri hurda deposuna düzenledikleri baskınla Yed-i Emin deposundan çalınan ve çoğunluğu tekstil makinelerinden oluşan milyonlarca liralık malların büyük bir kısmını hurdaya çevrilmeden sağlam olarak ele geçirdi.

Şüphelilerin de izini süren jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi ev ve iş yerlerinde kıskıvrak yakaladı. Neredeyse tamamı sağlam olarak ele geçirilen malzemeler, deposu sahibi İlhan V.'ye teslim edildi. Makinelerine kavuşan İlhan V., "Çalınan malzemelerin bu kadar kısa sürede bulunacağını tahmin etmiyordum, olayın aydınlatılmasında gece gündüz demeden çalışan tüm jandarma personelinden Allah razı olsun" dedi. 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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