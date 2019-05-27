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  • 27.05.2019 19:21
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 19:21

'den o iller için son dakika gök gürültülü sağanak uyarısı

'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre, , ve Ardahan çevrelerinde yarın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ülke genelinin az bulutlu ve açık zamanla 'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

, ve Ardahan çevrelerinde yarın kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık zamanla 'nun kuzeydoğusu ile Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

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