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  • 27.05.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 27.05.2019 19:50

'taki İş insanı inde flaş gelişme! Sır perdesi aralandı

’ta kumarhane haline getirilmiş bir dairede öldürülen ’in iyle ilgili 4’ü kadın 20 kişi adliyeye sevk edildi. Müdürlüğü ve Asayiş tarafından yapılan ortak operasyonla bir kumar çetesinin de ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

'ta 2018 yılının Kasım ayında bir kumarhaneye giden , sonradan içeri gelen bir grubun silahlı saldırısına uğrayarak öldürülmüştü. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ali Rıza Gültekin'in kumar oynamak için gittiği M.B.'ye ait kumarhaneye olan borcu yüzünden öldürüldüğü tespit edilmişti.

Organize Suçlar ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından ortak yapılan soruşturmada M.B.'nin, 'da kumar organizasyonunu yapan bir çetenin lideri olduğu belirlendi. Kumar çetesinin, kurbanlarını zaaflarından faydalanarak önce onları kumarhanelere getirdikleri, daha sonrada bu kişilerin para, gayrimenkul ve menkullerini kumar oynatarak ellerinden aldıkları tespit edildi. Borçlanan iş adamlarına yüksek faizli senetler imzalatıldığı tespit edildi.

Gerekli delillerin toplanmasının ardından İstanbul, Mardin, , , ve illerinde düzenlenen operasyonda kumar çetesi üyesi ve Ali Rıza Gültekin iyle bağlantıları olduğu tespit edilen 4'ü kadın 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda fişek, 1 adet kumar oynanmasında kullanılan rulet tekeri, çok sayıda rulet pulu, 3 adet boş senet, tapu fotokopileri, 2 adet kumar tahsilatının yapıldığına dair notların tutulduğu defter ele geçirildi.

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