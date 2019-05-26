Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.05.2019 15:30
  • Son Güncelleme: 26.05.2019 15:30

'den Türkiye genelinde son dakika uyarısı

Genel Müdürlüğü'nden yeni haftaya ilişkin son dakika u tahminleri yapıldı. Yapılan tahminlerde ülke genelinde sıcaklıkların artacağı belirtilirken, bazı bölgelerde nın etkili olacağı açıklandı.

Meteoroloji'den Türkiye genelinde son dakika Afrika sıcakları uyarısı

Hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların 5-10 derece artması bekleniyor.

Sıcaklıkların özellikle salı gününden itibaren iç kesimlerde mayıs ayı ekstrem değerlerine ulaşacağı öngörülüyor.



Bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 34, İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.

Beklenen sıcak havayla güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşların güneş ışına doğrudan maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları uyarısında bulunuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den Türkiye genelinde son dakika Afrika sıcakları uyarısı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri