Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop'un iç kesimleri, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
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