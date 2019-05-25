Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop'un iç kesimleri, Karabük, Kastamonu ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.





HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.





RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C





Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu





HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu





SİVAS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Karabük ve Kastamonu ile Sinop'un iç kesimlerinin akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Karadeniz'in akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





BAYBURT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu