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  • Son Güncelleme: 27.05.2019 07:14

duyurdu: Sıcaklıklar artıyor | (bugün) hava nasıl olacak?

Haftanın ilk günü nu araştıran vatantaşlara beklenen haber 'den geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ülke genelinde yağmur beklenmediği belirtilirken hava sıcaklıklarının ise "kuzey, İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı" uyarısında bulunuldu. Peki Pazartesi hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu nasıl? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgiler ışığında 27 Mayıs Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 21°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 21°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu

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