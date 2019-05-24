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  • 24.05.2019 15:37
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 15:37

'den iki bölge için

Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için yapıldı. Fırtınanın şiddetinin yer yer saatte 100 kilometreyi hızı bulabileceği belirtildi.

Meteoroloji'den iki bölge için fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın fırtına bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat), hamleli olarak yer yer kuvvetli fırtına (90-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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