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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 08:03

Son dakika: 'da etkili oldu

Son dakika... 'da sabahın ilk saatlerinde şiddetli etkili oldu. Gün, gök gürültüsü ve birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı. Birçok sürücü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar ise yağmura karşı ilginç önlemler aldı.

Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve yıldırım uyarısı yaptığı 'da, beklenen yağış sabahın ilk saatlerinde başladı. İstanbul genelinde beklenen gök gürültüsü ve şimşeklerle etkili oldu.



Bazı sürücüler ve vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar ise ilginç önlemler aldı. Sağanak yağış, yaklaşık 1 saat sürdü.



İstanbul'da meteorolojiden yapılan uyarıların ardından beklenen sağanak yağış öncesi etkili şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Ardı ardına çakan şimşekler nedeniyle kent genelinde gece adeta gündüz oldu.


Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'ndeki uyarıların ardından beklenen yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sabah erken saatlerinde itibaren uzun süre boyunca etkili olan şimşekler şehrin birçok noktasında görüldü.



Karanlık gökyüzünü adeta gündüze çeviren şimşekler görüntülendi.

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