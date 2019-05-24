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  • 24.05.2019 15:42
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 15:42

'den kahreden haber! Dersten kaçıp denize giren 2 liseli boğuldu

'nin ilçesinde dersten kaçıp denize giren 4 liseliden 2'si boğularak hayatlarını kaybetti. İki gencin ölümü Esen'in yaşadığı Babadere köyü ile Soysal'ın yaşadığı Naldöken köyünü yasa boğdu.

Dersten kaçıp denize giren 2 liseliden kahreden haber

ilçesindeki Gülpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyan 4 arkadaş, dersten kaçıp Ak Liman Mevkii'ne geldi. Buradan denize giren liselilerden (17) ve (17), kısa süre sonra dalgalara kapılarak gözlerden kayboldu.

İKİ LİSELİ HAYATINI KAYBETTİ
Kurtulan 2 liseli durumu sahildekilere haber verdi. Hemen suya atlayan çevredekiler, Sıtkı Esen'i yarı baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan Esen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACI HABER KÖYÜ YASA BOĞDU
Olay yerine bölgeye helikopteri ve botları ile jandarma ekipleri yönlendirildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmalar sonunda İbrahim Soysal'ın da cansız bedenine ulaşıldı. İki gencin ölümü Esen'in yaşadığı Babadere köyü ile Soysal'ın yaşadığı Naldöken köyünü yasa boğdu.

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