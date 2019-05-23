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  • Son Güncelleme: 24.05.2019 07:22

'den için son dakika kuvvetli yağış uyarısı | 24 Mayıs Cuma

'den sağaak yağış uyarıları üst üste geldi. 24 Mayıs Cuma sabahına lular sağanak yağışla başladı. Peki İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgileriyle yurt genelinde raporu...



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara'nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

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