



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara'nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.