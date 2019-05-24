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  • 24.05.2019 15:09
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 15:11

Van'ın ilçesinde güvenlik güçleri lar için seferber oldu

Van'ın ilçesinde jandarma ve polis ekipleri, tatlı sulara doğru yüzmeye başlayan, olarak da adlandırılan nin göç güzergahı olan nehirlerde biriken çöpleri topladı.

Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan jandarma ve polis ekipleri, tatlı sulara doğru göç etmeye başlayan inci kefalinin yol güzergahı olan nehirlerde biriken çöpleri temizledi.

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