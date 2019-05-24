Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan jandarma ve polis ekipleri, tatlı sulara doğru göç etmeye başlayan inci kefalinin yol güzergahı olan nehirlerde biriken çöpleri temizledi.
Van'ın Muradiye ilçesinde görev yapan jandarma ve polis ekipleri, tatlı sulara doğru göç etmeye başlayan inci kefalinin yol güzergahı olan nehirlerde biriken çöpleri temizledi.
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