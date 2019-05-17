Bugünkü
Takvim

Kayıp Ecrin için seferberlik

Türkiye, kayıp Ecrin için seferberlik başlattı. Kadavra köpeği eve yakın bölgede tepki verince çalışmalar bu alanda yoğunlaştı. Topraktan incelenmek üzere numuneler alındı...

'Hav'adis
Samsun Vezirköprü'de yaşayan Ecrin Kurnaz, 1.5 yaşındaydı. 7 Mayıs'ta sırra kadem bastı. 10 gündür bulunamadı. Gözler, çelişkili ifadeler veren aileye odaklandı. Jandarma, aile bireylerinin telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıp çocukla ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. 'Abrek' isimli kadavra köpeği, küçük kızın kaybolduğu evin yaklaşık 70 metre aşağısında havlamaya başladı. Köpeğin tepkisi üzerine bölgede kazı yapıldı. Ecrin için 16 metrekarelik alan yeniden tarandı. Ancak Ecrin'in izine ulaşılamadı. Kazı yapılan bölgedeki 3 noktadan inceleme yapılmak üzere toprak numuneleri alındı.



Evinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKayıp Ecrin için seferberlik
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri