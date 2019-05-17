Kayıp Ecrin için seferberlik

Samsun Vezirköprü'de yaşayan Ecrin Kurnaz, 1.5 yaşındaydı. 7 Mayıs'ta sırra kadem bastı. 10 gündür bulunamadı. Gözler, çelişkili ifadeler veren aileye odaklandı. Jandarma, aile bireylerinin telefon kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıp çocukla ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı. 'Abrek' isimli kadavra köpeği, küçük kızın kaybolduğu evin yaklaşık 70 metre aşağısında havlamaya başladı. Köpeğin tepkisi üzerine bölgede kazı yapıldı. Ecrin için 16 metrekarelik alan yeniden tarandı. Ancak Ecrin'in izine ulaşılamadı. Kazı yapılan bölgedeki 3 noktadan inceleme yapılmak üzere toprak numuneleri alındı.Evinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları devam ediyor.