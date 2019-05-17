İzmir 'den gelen haber, Türkiye 'ye sarstı. 9 Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan (21), internet ten siyanür aldı. Siyanürle şerbet hazırladı. Zehirli karışımı içirdiği annesi Fatma (39) ile babası Mehmet (46) fenalaştı. Can Kalkan, kardeşleri Emir Can (16) ve Mehmet Taha'ya (4) da zehirli karışımı içirmeye çalıştı. Sıvı yere dökülünce onlar da bayıldı. Anne-baba ölürken, kardeşler kurtarıldı. Anne-babasını öldüren Kalkan, gözaltına alındı.

Cinayeti itiraf eden Kalkan adını hatırlayamadı. Kardeşinin ismini vererek "Adım Mehmet Taha" ifadesini kullandı. Öldürdüğü ailesinin ismini de hatırlayamayan katil, annesinin ismini soran polise, "Fadime miydi? Neydi?" diye yanıtladı! Kalkan'a şizofreni teşhisi konulduğu açıklandı. Zanlının "Anne-babamı öldürdüm ama sebebini bilmiyorum. E-ticaret ile uğraştım. 45-50 bin lira zarar ettim. Siyanürü internetten kilosu 130 liradan satın aldım" dediği ortaya çıktı.Fatma-Mehmet Kalkan'ın cenazeleri, Yozgat'ta defnedildi. Mehmet Kalkan'ın çocuklarına örnek olmak için 40 yaşından sonra İngilizce öğrendiği, doktora yaptığı öğrenildi.