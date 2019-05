Medyum Simpsonlar

of Thrones'un final sezonu yayınlanıyor. The Simpsons 'ın 2017'de yayınlanan 'The Serfsons' başlıklı bölümü Homer Simpson ve ailesinin karikatür parodisi, tüm dünyayı etkisi altına alan dizinin yayınlanan bölümüyle bire bir aynı. The Simpsons'da ejderha kasabayı ateşe verirken, Simpsons ailesi kalede olan biteni izliyor. Dizinin hayranlarının gözünden kaçmayan bu sahne Game of Thrones 'un yayınlanan bölümüyle aynı sahne olması dikkatlerden kaçmadı. Simpsonlar, daha önce Trump'ın başkanlığını, ebola krizini, Bengt Holmström'in Nobel alacağını ve daha birçok şeyi Simpsonlar öngörmüştü…