Game of Thrones son sezon 5. bölümde inanılmaz hata | Jaime Lannister'ın kesilen sağ eli...

HBO kanalında yayınlanan ve dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Game of Thrones dizisi 8. final sezonu ile son kez izleyicilerin karşısında. Final bölümü büyük bir merakla beklenirken, Game of Thrones'un yayınlanan 5.son bölümünde yaşanan skandal gözlerden kaçmadı. İşte Game of Thrones'un yayınlanan son bölümünde yer alan o olay.

14.05.2019 18:27 - Son Güncelleme: 14.05.2019 18:28