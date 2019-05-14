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Game of Thrones son sezon 5. bölümde inanılmaz hata | Jaime Lannister'ın kesilen sağ eli...

HBO kanalında yayınlanan ve dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Game of Thrones dizisi 8. final sezonu ile son kez izleyicilerin karşısında. Final bölümü büyük bir merakla beklenirken, Game of Thrones'un yayınlanan 5.son bölümünde yaşanan skandal gözlerden kaçmadı. İşte Game of Thrones'un yayınlanan son bölümünde yer alan o olay.

14.05.2019 18:27 - Son Güncelleme: 14.05.2019 18:28
Game of Thrones son sezon 5. bölümde inanılmaz hata | Jaime Lannister'ın kesinlen sağ eli...

Game of Thrones izleyicileri, dizinin 8. sezonunda yeni bir hata yakaladı.

Game of Thrones son sezon 5. bölümde inanılmaz hata | Jaime Lannister'ın kesinlen sağ eli...

'The Bells' adlı 5. bölümde, Danimarkalı oyuncu Nikolaj Coster-Waldau'nun oynadığı Jaime Lannister karakteriyle ilgili bir hata göze çarptı.

Game of Thrones son sezon 5. bölümde inanılmaz hata | Jaime Lannister'ın kesinlen sağ eli...

3. sezonda sağ elini kaybeden ve bunun yerine bir takma el kullanmaya başlayan Jaime Lannister'ın sağ eli son bölümde yerinde görünüyordu.

Game of Thrones son sezon 5. bölümde inanılmaz hata | Jaime Lannister'ın kesinlen sağ eli...

Kız kardeşi ve aynı zamanda sevgilisi olan Cersei Lannister (Lena Headey) ile Kızıl Tut'ta karşılaştığı sahnede birbirlerine sarılırken Jaime'nin sağ eli görünüyor.

Game of Thrones son sezon 5. bölümde inanılmaz hata | Jaime Lannister'ın kesinlen sağ eli...

HBO yetkilileri Jaime'nin sağ elinin sahnede görünmediğini, sosyal medya kullanıcılarının sonradan dijital programlarla ekleme yaptığını belirtse de henüz bu iddia doğrulanmadı.

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