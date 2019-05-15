15 Temmuz işgal girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Ağrı merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı merkezli Ankara ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

5 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, örgütün mahrem TSK yapılanması içerisinde faaliyet yürüten örgütün sözde sorumlularınca Ağrı'daki ankesörlü telefonlardan örgütsel amaçlı ardışık olarak arandığı tespit edilen ve aralarında halen aktif görevde bulunan bir albay, bir yarbay, bir yüzbaşı, bir uzman çavuş ve 3 askeri öğrenci gözaltına alınmıştı.