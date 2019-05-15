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  • 15.05.2019 19:06
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 19:08

'de a alarmı! Polis düzeneğe el koydu

'de ormanlık alanda a bulundu. tarafından etkisiz hale getirilen bomba düzeneğine polis el koydu.

Ümraniye'de bomba alarmı!

'de ormanlık alanda a bulundu ihbarı polisi harekete geçirdi.
Ümraniye İnkılap Mahallesi üzerinde temizlik yapan Ümraniye Belediyesi işçileri, orman kenarında ağaçların dibinde bir kazan buldu. İçine baktıklarında kabloları gören işçiler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Küçüksu Caddesi Beykoz istikameti trafiğe kapatıldı ve olay yerine istendi. Kısa sürede olay yerine gelen bomba imha ekipleri, yapılan inceleme sonrası kazanın içindeki düzeneği kontrollü bir şekilde patlatarak, etkisiz hale getirdi.

Çalışmalar sonrası etkisiz hale getirilen malzemeler bomba imha ekipleri tarafından alındı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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