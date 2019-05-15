Aranan FETÖ zanlısı çift hücre evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖşüphelilerinin yakalanması için örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği adreslerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, Sinop Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve FETÖ'nün asker yapılanması içinde sorumlu düzeyde olduğu ileri sürülen Gökhan Ö. ile örgütün sözde "ev ablası" olduğu iddia edilen eşi Ayşegül Ö'yü gözaltına aldı.

Gökhan Ö'nün 5, eşinin ise 2 ByLock abonelik kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlıların, örgüte müzahir kurumda SGK kaydı ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu öğrenildi.