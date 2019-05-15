Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.05.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 10:44

Aranan zanlısı çift hücre evinde yakalandı

'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aranan çift, 'da örgütün hücre evinde yakalandı.

Aranan FETÖ zanlısı çift hücre evinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari şüphelilerinin yakalanması için örgütün "gaybubet evi" olarak nitelendirdiği adreslerine yönelik çalışma yürüttü.

Atakum ilçesindeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, yürütülen soruşturma kapsamında aranan ve FETÖ'nün asker yapılanması içinde sorumlu düzeyde olduğu ileri sürülen Gökhan Ö. ile örgütün sözde "ev ablası" olduğu iddia edilen eşi Ayşegül Ö'yü gözaltına aldı.

Gökhan Ö'nün 5, eşinin ise 2 ByLock abonelik kaydı bulunduğu tespit edildi.

Zanlıların, örgüte müzahir kurumda SGK kaydı ve Bank Asya'da hesabı bulunduğu öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAranan FETÖ zanlısı çift hücre evinde yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri