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  • 15.05.2019 18:46
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 18:50

'den son dakika uyarısı! Yoğun sis bekleniyor

Marmara, kıyıları ile Güney ve 'de, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Sıcaklıkların yağış alan bölgelerde 2-4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İzmir, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale ile Ankara'nın kuzey ve doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

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