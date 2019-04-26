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  • 26.04.2019 16:36
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 16:45

Son dakika: 'de bir taciz iddiası daha: 1 kişi gözaltına alındı

'de 7 yaşındaki kız çocuğuna da bulunduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Mehmet Akif Mahallesi'nde 7 yaşındaki kız çocuğunu takip eden 37 yaşındaki A.M., küçük kızın peşinden binaya girdi. Kız çocuğunun bağırması üzerine paniğe kapılan A.M. kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede bulunan 55 güvenlik kamerasını inceleyerek saldırgana ulaştı. Gözaltına alınan A.M. hakkında "Teşhircilik Yapmak Suretiyle Çocuğun ı" suçundan işlem başlatıldı.

A.M.'nin 2014 yılında aynı suçtan kaydı bulunduğu, ayrıca 22 Mart ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yine aynı ilçede meydana gelen 2 ayrı çocuklara nın faili olduğu tespit edildi.

A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

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