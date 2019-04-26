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  • 26.04.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 26.04.2019 18:18

Son dakika: 'da Otosansit Sanayi Sitesi'ndeki da : 3 ölü, 2 yaralı

'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen ve ardından çıkan yangında 3 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.


Otosansit 3. Blok'ta polyester iplik üretilen atölyede basınç tüpü dolumu sırasında oldu. Atölyede daha sonra yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Yaralılardan İsmail Kasap, Ferhat Göral ve Şura Şensoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer işçiler Serdar Sağdıç ve Bilal Özden'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler:




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