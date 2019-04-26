Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Ödül 15 bin TL. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Bugünün eleq ipucu konusu mutfağa ilgisi olanları yakından ilgilendiriyor. Nohut veya bakla ezmesinin baharatlarla karıştırılıp yağda kızartılmasıyla yapılan Ortadoğu yemeği hangisidir, biliyor musunuz?" denildi. Peki, Nohut veya bakla ezmesinin yağda kızartılmasıyla yapılan Ortadoğu yemeği hangisidir? İşte 26 Nisan Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU (26 NİSAN 2019)

Soru: Nohut veya bakla ezmesinin yağda kızartılmasıyla yapılan Ortadoğu yemeği hangisidir?

Cevap: FALAFEL

Falafel, nohut köftesi veya bakla ezmesinin çeşitli baharatlarla karıştırılarak yağda kızartılmasıyla yapılır. Daha çok ara sıcak olarak tüketilmeye uygundur.

FALAFEL NASIL YAPILIR?

Malzemeler

* 1 su bardağı haşlanmış nohut

* Yarım su bardağı köftelik bulgur

* 1 adet beyaz soğan

* 3 diş sarımsak

* Yarım demet maydanoz

* 1 tatlı kaşığı kişniş

* 1 adet büyük boy yumurta

* 2 tatlı kaşığı kimyon

* 1 çay kaşığı kırmızı biber

* 1 çay kaşığı kırmızı pul biber

* 1 çay kaşığı kekik

* 1 çay kaşığı karabiber

* 1 tatlı kaşığı susam

* 2 çorba kaşığı tahin

* 2-3 çorba kaşığı galeta unu

* 1 tatlı kaşığı tuz

* Yarım paket kabartma tozu

HAZIRLANIŞI

Bir kabın içine bulguru koyun ve yarım su bardağı sıcak su ile ıslatıp, 10 dakika bekleyin. Başka bir kabın içine bulgur ve galeta unu hariç tüm malzemeyi koyun ve robottan geçirin. Hazırladığınız harcı bulgurun içine ilave edin. Daha sonra galeta ununu ilave edip, 1-2 dakika yoğurun. Buzdolabında yaklaşık 2 saat dinlendirin.

Ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve elinizle yuvarlak şekil verin. Bol kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın. Falafeli, sarımsaklı yoğurt eşliğinde sıcak olarak servis yapın.