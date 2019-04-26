Ünlü sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, sevgilisi Seda Han ile birlikte gezmeye çıktı. Aracı kullanan genç kız, Beşiktaş'ta trafikte seyrederken taksici Doğan Erdoğan ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.
TAKSİCİ YAKALANDI
Taksicinin Seda Han'a küfür ve hakaret etmesi üzerine Gökhan Gencebay araçtan indi. Erdoğan, taksiden aldığı bıçağı Gencebay'ın kalbinin 3 parmak altına sapladı. Olayın ardından zanlı kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Gencebay'ın oğlu, hastaneye kaldırıldı. Harekete geçen polis, saldırganı kısa sürede yakaladı. Gökhan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde iki damarına stent takılan Orhan Gencebay, haberi alınca eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye koştu.
DOĞAN SAVAŞ
TAKSİCİ YAKALANDI
Taksicinin Seda Han'a küfür ve hakaret etmesi üzerine Gökhan Gencebay araçtan indi. Erdoğan, taksiden aldığı bıçağı Gencebay'ın kalbinin 3 parmak altına sapladı. Olayın ardından zanlı kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Gencebay'ın oğlu, hastaneye kaldırıldı. Harekete geçen polis, saldırganı kısa sürede yakaladı. Gökhan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Geçtiğimiz günlerde iki damarına stent takılan Orhan Gencebay, haberi alınca eşi Sevim Emre ile birlikte hastaneye koştu.
DOĞAN SAVAŞ
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