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  • 25.04.2019 22:29
  • Son Güncelleme: 25.04.2019 22:47

Ünlü sanatçı 'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklı saldırıya uğradı

Ünlü müzisyen 'ın oğlu 'ta bir taksiciyle yaşadığı tartışmanın ardından göğsünden bıçaklandı. Hafif şekilde yaralanan oğul Gencebay hastaneye kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Orhan Gencebay'ı üzen haber! Oğlu...

Ünlü müzisyen 'ın oğlu 'ta bir taksiciyle yaşadığı tartışmanın ardından göğsünden bıçaklandı. Oğul Gencebay hastaneye kaldırıldı.

Oğul Gencebay'ın göğsünden yara aldığı ve durumunun iyi olduğu, özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

GÖKHAN GENCEBAY KİMDİR?
'ın oğlu Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da İngilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan'dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamıştır.

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