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  • 01.04.2019 18:01
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 18:09

'de oynadığı iddia edilen Berat intihar etti!

'in Derinkuyu ilçesinde 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Berat M. babasına ait av tüfeği ile evinin banyosunda yaşamına kıydı. Bilgisayarında '' yüklü olduğu tespit edilen Berat'ın ölümünde, oyunun payı olup olmadığı araştırılıyor.

Berat'ı Mavi Balina oyunu mu öldürdü?

Olay, dün öğle saatlerinde, Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana geldi. Yerel seçim için oy kullandıktan sonra evlerine dönen Esra ile Halil M. çifti, oğulları ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Berat M.'yi banyoda, kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi.

BABASININ AV TÜFEĞİ İLE İNTİHAT ETTİ

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Berat M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği saptanan Berat M.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Derinkuyu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

TELEFONUNDA MAVİ BALİNA BULUNDU

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Berat M.'nin bilgisayarında, '' adlı oyunu buldu. Berat M.'nin cep telefonunda ise şiddet içerikli oyunların yüklü olduğu öğrenildi.

Berat M., Derinkuyu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından bugün toprağa verildi.

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