Olay, dün öğle saatlerinde, Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana geldi. Yerel seçim için oy kullandıktan sonra evlerine dönen Esra ile Halil M. çifti, oğulları ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi Berat M.'yi banyoda, kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine, eve sağlık ekibi sevk edildi.

BABASININ AV TÜFEĞİ İLE İNTİHAT ETTİ

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Berat M.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Babasına ait av tüfeğiyle intihar ettiği saptanan Berat M.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Derinkuyu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

TELEFONUNDA MAVİ BALİNA BULUNDU



Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Berat M.'nin bilgisayarında, 'Mavi Balina' adlı oyunu buldu. Berat M.'nin cep telefonunda ise şiddet içerikli oyunların yüklü olduğu öğrenildi.



Berat M., Derinkuyu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından bugün toprağa verildi.