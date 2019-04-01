Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün sizlere mermer, bronz ya da kil gibi çeşitli uygun malzemeden yapılan heykellere ne isim verildiğini soruyoruz. Vücudun önden, omuzların bir kısmı ile göğsün üst tarafının ve başın dahil edildiği bu heykeller özellikle Rönesans sanatçılarıyla büyük bir önem kazanmıştır. Peki siz bu heykellere ne isim verildiğini biliyor musunuz hadiciler?" denildi. Peki, Mermer, bronz ve kil gibi malzemeden yapılan heykelin ismi nedir? İşte 1 Nisan Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU (1 NİSAN 2019)

Soru: Mermer, bronz ve kil gibi malzemeden yapılan heykelin ismi nedir?

Cevap: BÜST

Heykel, genellikle insanın göründüğü şekilde yapılmış biçimlere denir.

Büst, insan figürünün üst kısmını gösteren heykel ya da dökümdür. Büstte insan vücudunun baş ve boyun kısmıyla çeşitli oranlarda göğüs ve omuz bölgesi bulunur. Büst genellikle bir kaideyle desteklenir. Mermer, bronz ya da kil gibi çeşitli uygun malzemeden yapılabilir.

HADİ İPUCU SORULARI

1 NİSAN

19.30 Soru: Başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis'in paylaştığı 1986 yılının en çok hasılat yapan filminin adı nedir?

CEVAP: TOP GUN

31 MART

20.30: Soru: "Şehzadeler Diyarı" olarak anılan ilimiz neresidir?

CEVAP: AMASYA

19.30 Soru: Henüz 16 yaşında olan ve daha şimdiden dünyayı değiştirmek için büyük planları olan Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ve Times tarafından "en etkili gençler" arasında olarak belirtilen İsveçli aktivist kimdir?

CEVAP: GRETA THUNBERG

30 MART

22.00 Soru: Venezuela'dan başlayıp Arjantin ve Şili'nin Patagonya topraklarında sona eren Dünya'nın en uzun sıradağlar zincirinin adı nedir?

CEVAP: AND DAĞLARI

20.30 Soru: Unutulmaz oyuncu Kemal Sunal Hababam Sınıfı serisinin kaç filminde rol almıştır?

CEVAP: 4

29 MART

20.30 Soru: Michael Jordan basketbol kariyeri boyunca NBA'da kaç kez şampiyonluk yaşamıştır?

CEVAP: 6