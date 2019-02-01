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Dünya çapında pek çok genci a sürükleyen ‘MAVI BALİNA’ oyunu, son olarak ’da 13 yaşında bir çocuğun hayatını kaybetmesine yol açtı. Emniyet birimleri de, özel bir oluşturdu ve ‘MAVI BALİNA’ oynanan evlere gitmeye başladı.

‘Mavi Balina’ timi
Adana'da eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın oyununun kurbanı olduğunun anlaşılması, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.



Bu nedenle Emniyet Müdürü Zafer Aktaş başka çocukların ölümünün önüne geçilmesi için Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, ailelere ve çocuklara ulaşarak Mavi Balina oyununun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatması talimatını verdi. Hemen emniyet birimlerinde Mavi Balina i oluşturdu.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden dijitale hakim bir polis memuru ile 9 toplum destekli şube müdürlüğü polislerinden oluşan 10 kişilik Mavi Balina timi ev ev, sokak sokak, park park gezmeye başladı. Polis timi, ailelerden çocuklarını Mavi Balina oyunu gibi çevrim içi risklerden uzak tutmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Yeni kurulan bu tim, sosyal medyada da büyük destek aldı.

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