Adana'da intihar eden 13 yaşındaki Emine Karadağ'ın Mavi Balina oyununun kurbanı olduğunun anlaşılması, dijital dünyanın çocuklar için ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu nedenle Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş başka çocukların ölümünün önüne geçilmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, ailelere ve çocuklara ulaşarak Mavi Balina oyununun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatması talimatını verdi. Hemen emniyet birimlerinde Mavi Balina timi oluşturdu.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden dijitale hakim bir polis memuru ile 9 toplum destekli şube müdürlüğü polislerinden oluşan 10 kişilik Mavi Balina timi ev ev, sokak sokak, park park gezmeye başladı. Polis timi, ailelerden çocuklarını Mavi Balina oyunu gibi çevrim içi risklerden uzak tutmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Yeni kurulan bu tim, sosyal medyada da büyük destek aldı.
Bu nedenle Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş başka çocukların ölümünün önüne geçilmesi için Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, ailelere ve çocuklara ulaşarak Mavi Balina oyununun ne kadar tehlikeli olduğunu anlatması talimatını verdi. Hemen emniyet birimlerinde Mavi Balina timi oluşturdu.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden dijitale hakim bir polis memuru ile 9 toplum destekli şube müdürlüğü polislerinden oluşan 10 kişilik Mavi Balina timi ev ev, sokak sokak, park park gezmeye başladı. Polis timi, ailelerden çocuklarını Mavi Balina oyunu gibi çevrim içi risklerden uzak tutmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Yeni kurulan bu tim, sosyal medyada da büyük destek aldı.
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