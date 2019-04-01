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  • 01.04.2019 19:57
  • Son Güncelleme: 01.04.2019 19:57

Son dakika: yeni uyarı yayınladı: Çok kuvvetli olacak

'den son dakika uyarısı geldi. 'nun doğusu ile Bitlis, ve çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli olacak

Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve ile Isparta, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bitlis, ve çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

İŞTE YURT GENELİNDE GÜNCEL HAVA DURUMU

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