Mavi Balina oyunu nedir? Nasıl oynanır? Son günlerde çok fazla konuşulmaya başlanan Mavi Balina oyununun ne olduğu ve nasıl oynandığı merak ediliyor. Birçok çocuğun ölümüne sebebiyet veren Mavi Balina oyunu Türkiye’de yasaklandı. Peki Mavi Balina oyununda konu nasıl işliyor, neler yapılıyor? İşte detaylar…

Mavi Balina oyunu nedir? Mavi Balina oyunu nasıl oynanıyor? Diğer adıyla "Mavi Balina Challenge" olarak bilinen Mavi Balina oyunu oldukça tehlikelidir. İlk kez 2015 yılında oyun nedeniyle bir çocuğun intihar ettiği belirlenmiştir. Rus Novoya gazetesinin haberine göre ise oyunu oynayan 130 çocuğun intihar ettiği duyuruldu.



Mavi Balina oyunu nasıl öldürüyor?



İlk kez 2013'te VKontakte isimli sosyal ağda yer alan "ölüm grubu" isimli bir grup üzerinden yayılmaya başlayan oyun gitgide pek çok çocuk tarafından oynanmaya başladı. Akıl almaz görevlerin bulunduğu oyun intihara teşvik ediyor. 50 gün boyunca süren ve 50 ayrı görevin bulunduğu Mavi Balina oyunu çocukları yönlendiriyor. Günden güne daha da tehlikeli görevlerin verildiği oyunda çocuklara kendini yaralama, sakatlama, ailesine ve çevresine zarar verme, onları üzme gibi talimatlar şart koşuluyor.



Yeniden doğumun varlığından söz edilere "Öl" emri veriliyor. Balina şeklinin bileğe kazınması, intiharın dünyanın kötülüklerinden kurtulmak olduğu bilgileri ile çocukların beyni yıkanarak hayattan kopartılıyor. Uzmanlar aileleri çocuklarını Mavi Balina oyunundan uzak tutmaları için uyarıyor.

