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  • 26.03.2019 11:43
  • Son Güncelleme: 26.03.2019 11:57

'da E-5'te zincirleme ! Yol trafiğe kapandı

Son dakika haberine göre Avcılar'da Karayolu istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme sonrası trafik durdu.

Avcılar Karayolu İstikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik sı meydana geldi. D-100 Edirne istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ayrıntılar gelecek...

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