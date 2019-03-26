Avcılar D-100 Karayolu Edirne İstikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. D-100 Edirne istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ayrıntılar gelecek...
Avcılar D-100 Karayolu Edirne İstikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. D-100 Edirne istikameti trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Ayrıntılar gelecek...
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