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  • Son Güncelleme: 26.03.2019 00:36

işlemi 2019! ?

31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kala vatandaşlar işlemiyle ilgili detayları araştırıyor. sorusu bu nedenle merakla araştırılan soruların başında yer alıyor. İşte YSK seçmen sorgulama sayfası...

YSK seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır?

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar yerel seçimlerin hemen öncesinde nerede oy kullanacaklarını araştırıyor. işlemi ile ilgili merak edilen detayları sizin için derledik. "?" sorusunun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yüksek Seçim Kurulu, vatandaşların seçim öncesinde nerede oy kullanacaklarını ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmeleri için internet üzerinden bir seçmen kaydı sorgulama hizmeti sunuyor. Vatandaşlar YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik No ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" ile seçmen kayıtlarına ulaşabilecekler.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ

Aynı zamanda vatandaşlar YSK Seçmen Kaydı Sorgulama sisteminden hariç olarak e-Devlet sistemi üzerinden de seçmen kayıtlarını sorgulayabiliyorlar

e-Devlet seçmen kaydı sorgulama sistemine ulaşmak ve seçmen kaydı sorgulamak için ilk olarak e-Devlet'e T.C. Kimlik No ve Şifre ile giriş yapılması gerekiyor.

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ NEDİR?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir, aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür. Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sadece yurt içinde ikamet eden ve yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilir.

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