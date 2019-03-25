31 Mart 2019 yerel seçimlerine 6 gün kaldı. Yakın zamanda Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayımladığı karara göre seçim görevlisi ücretleri açıklandı. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu tarafından görevlilerin seçimde görev alacağı yerler belli oldu. Sandık görevlisi sorgulama işlemiyle ilgili detayları sizin için derledik

SANDIK GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

9 Ocak 2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayımladığı karara göre seçim görevli ücretleri açıklandı. En yüksek sandık görevlisi ücreti 261 lira olarak belirlendi. İşte YSK tarafından yayınlanan liste...

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A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

* Başkan ve Üyeler 261,00 TL

* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, 126,00

Mali Hizmetler Uzmanı,) TL

* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

* Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

* İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

* Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL

* Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

C) SANDIK KURULLARI

* Başkan 124,00 TL

* Üye 115,00 TL

D) BİNA SORUMLULARI 124,00 TL

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.