Nasıl oy verilir? Sorusu 31 Mart 2019 yerel seçimlerine az bir süre kala oldukça merak ediliyor. İnternette en çok araştırılan konulardan biri de nasıl oy kullanılacağı oluyor. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin yaklaşmasıyla birlikte geçerli ve geçersiz oylar hangileri, nasıl oy verilir gibi sorulara yanıt aranıyor. Peki Nasıl oy kullanırım? 31 Mart 2019 yerel seçimleri nasıl oy verilir, nasıl oy kullanacağım? İşte tüm detaylar. Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.