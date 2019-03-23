AK Parti ve MHP'nin ortak gerçekleştireceği Cumhur İttifakı Yenikapı İstanbul Miting'ine sayılı saatler kaldı. Vatandaşlar şimdiden Yenikapı miting alanı nerede, nasıl gidilir? Gibi soruları merak ediyor. Yenikapı Meydanı, Samatya'dan Yenikapı'daki vapur iskelesine kadar uzanan 673 bin metrekarelik bir alanı kapsayan bölgede denize dolgu yapılarak inşa edilmiştir. Yenikapı'ya İstanbul'un farklı noktalarından ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Bakırköy, Eminönü, Taksim'den hareket eden dolmuşlar ve otobüsler ile Yenikapı'ya ulaşmanız mümkündür.

24 MART YENİKAPI MİTİNGİ SAAT KAÇTA?

Cumhur İttifakı Büyük İstanbul Mitingi 24 Mart Pazar günü saat 14.00'de Yenikapı'da gerçekleşecek.

Yenikapı Meydanı, Samatya'dan Yenikapı'daki vapur iskelesine kadar uzanan 673 bin metrekarelik bir alanı kapsayan bölgede denize dolgu yapılarak inşa edilmiştir.

YENİKAPI MİTİNG ALANI ULAŞIM BİLGİLERİ

Yenikapı'ya İstanbul'un farklı noktalarından ulaşım kolaylıkla sağlanmaktadır. Bakırköy, Eminönü, Taksim'den hareket eden dolmuşlar ve otobüsler ile Yenikapı'ya ulaşmanız mümkündür. Sirkeci'den hareket eden banliyö trenlerini kullanarak da Yenikapı'ya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda İstanbul dışından, Bandırma ve Yalova'dan Yenikapı'ya direk feribot ve deniz otobüsü seferleri bulunmaktadır.

YENİKAPI MİTİNG ALANINA GİDEN OTOBÜSLER

Bir çok semtten Yeni Kapı Miting Alanına giden otobüsler var, sizler için bu otobüslerin adlarını aşağıda verdik, buradan bakarak kolayca gidebilirsiniz.

Yenikapı Miting Alanına giden otobüsler: 31Y Toki Ayazma - Yenikapı, 31 Yenibosna (Kuyumcukent) - Yenikapı 30D Dereboyu - Yenikapı, 77 Şişli - Yenikapı, 88A Yunus Emre Mahallesi - Yeni Kapı, 69A Mecidiyeköy - Yenikapı, 70KY Kurtuluş - Yenikapı, 70FY Feriköy - Yenikapı, 46ÇY Çağlayan - Yenikapı, 39D Yeşilpınar - Yenikapı

İSTANBUL AVRUPA YAKASI İÇİN;

Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beşiktaş, Beyoğlu, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Çatalca, Şişli, Sultangazi, Kağıthane, Sarıyer, Silivri ilçelerinde; Belirlenen merkezlerden miting alanına otobüslerle ulaşım sağlanacaktır.Miting sonunda otobüs park alanlarından ilçelere dönüş sağlanacaktır. Ayrıca miting alanına aşağıdaki alternatif yollardan da ulaşım sağlanacaktır.

DENİZ YOLU İLE ULAŞIM

Metro-Metrobüs ve Tramvay gibi ulaşım araçlarını kullanarak Feshane ve Yenikapı İDO iskelesine gelecek olan katılımcılar için miting alanına ring gemi seferleri düzenlenecektir:

1- Metrobüs Ayvansaray Durağını kullanarak Eyüp Feshane İskelesine gelecek katılımcılarımız için miting alanına ring gemi seferleri yapılacaktır.

2- Marmaray, Hacıosman-Yenikapı Metro hattı ve Havalimanı-Aksaray Metro hatlarını kullanarak Yenikapı İDO İskelesine gelen katılımcılar için miting alanına ring gemi seferleri düzenlenecektir.

METROBÜS İLE ULAŞIM

Beylikdüzü-Zincirlikuyu -Söğütlüçeşme Metrobüsü kullanılarak gelinen olan Uzunçayır istasyonundan Kadıköy-Kartal Metrosu ile Maltepe veya Huzurevi duraklarında indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır. Veya Uzunçayır istasyonundan, Otobüs ring araçları ile miting alanına ulaşım sağlanacaktır.

METRO İLE ULAŞIM

Hacıosman-Yenikapı Metrosu, Havalimanı Aksaray Metrosu, Bağcılar Kabataş Tramvay hattı kullanılarak hem alternatif toplu ulaşım imkanları kullanılabilir hem de Yenikapı İdo İskelesinden yapılacak ring gemi seferleri ile ulaşım sağlanabilir.

Kadıköy-Kartal metrosu ile; Maltepe veya Huzurevi duraklarından indikten sonra yürüyerek miting alanına ulaşacaklardır.

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar



Yenikapı'da düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle bazı yollar saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar şöyle:

Trafiğe Kapatılacak Yollar

• Avrasya Tüneli,

• Atatürk Bulvarından gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye Katılım,

• Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci'ye katılım

• Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesinden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti,

• Ragıp Gümüş Pala Caddesi

• Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci istikameti,

• Reşadiye Caddesi,

• Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti,

• Sirkeci meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesinden Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar,

• Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ'dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılım ve 10. Yıl caddesi genç Osman caddesi sahil Kennedy caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,

• Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar,

• Bakırköy sahil Kennedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar varyant ile galata köprü arası gidiş ve geliş,

• Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi sahil istikameti

• Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti

Alternatif Yollar

• D-100 Kuzey - Güney Yol,

• Yeşilköy havuzlu kavşak – Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres yolu,

• Ataköy sahil - Adnan Kahveci Bulvarı,

• Ataköy sahil Strazburg Caddesi – Ataköy Bulvarı,

• Bakırköy Taşhanlar köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,

• Vatan Caddesi,

• Millet Caddesi,

• Balat sahil –Atatürk Bulvarı

BAKIRKÖY'DE DE YOLLAR KAPANACAK

Bu arada, Bakırköy'de Pazar alanında da yarın nevruz kutlaması yapılacak. Bu etkinlik nedeniyle saat 08.00'den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

• İsmail Erez Bulvarı,

• Olgunlar Sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif Güzergâhlar

• Ekrem Kurt Bulvarı,

• İncirli Caddesi.