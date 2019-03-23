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  • 23.03.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 23.03.2019 12:25

'de de iğrenç rezalet! Anne, kızının telefonunu görünce dehşete düştü

'de kıraathane işleten Hilmi G. (46), internette tanıştığı P.Y.'ye (13) Karaman'da günlük kiraladığı evde 'da bulunduğu' suçlamasıyla tutuklandı. Olay, P.Y.'nin annesinin, kızının cep telefonundan sosyal medya hesabındaki sohbetleri okumasıyla ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden Hilmi G.'nin ''Çok pişmanım” dediği öğrenildi.

Karaman'da oturan B.Y., kızı P.Y.'nin cep telefonunu kontrol ettiğinde, kızının sosyal medya hesabında bir erkekle yaptığı sohbeti okuyunca şok yaşadı. Kızının cinsel istismara uğradığını anlayan B.Y., kızıyla birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Küçük kız, ifadesinde internetten tanıştığı bir kişinin, kendisini 12 Mart günü Tabduk Emre Mahallesi'ndeki bir eve davet ettiğini ve evde cinsel istismara uğradığını anlattı.

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